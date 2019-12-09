Абуджа, , 08:51 — REGNUM Журналист Омоеле Соворе был задержан на следующий день после того, как он был освобожден под залог решением Верховного суда Абуджи. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, бывший кандидат в президенты и основатель новостного сайта Sahara Reporters был впервые задержан в августе после того, как он якобы призвал к революции в Нигерии.

Несмотря на то, что в октябре ему был предоставлен залог, власти продолжали удерживать его, что вызвало возмущение его сторонников.

Причины повторного задержания Соворе после освобождения 6 декабря пока не разглашаются, передает телерадиокомпания.

Однако адвокат задержанного Феми Фалана сообщил агентству AFP, что, по информации Департамента государственных служб Нигерии (DSS), Соворе был задержан для допроса и должен был быть освобожден позднее в тот же день.

«Я могу заверить вас, то, что происходит сейчас, не останется без ответа, — заявил Фалана журналистам после задержания его клиента. — Мы либо управляем этой страной исходя из верховенства закона, либо прибегаем к гангстеризму, что и происходит сейчас».

Представители DSS не были немедленно доступны для комментариев, передает ВВС.

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