Барнаул, , 08:45 — REGNUM С наступлением зимы жители Алтайского края стали чаще болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Если за неделю с 18 по 24 ноября 2019 года в регионе было зарегистрировано 16,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ (на 5% выше уровня 2018 г.), то за 48 неделю (с 25 ноября по 2 декабря) количество заболевших возросло до 18,4 тысяч. Причём большинство из них (75,3%) составляют дети в возрасте до 14 лет.

В детских поликлиниках где обустроены так называемые «фильтры», скопились огромные очереди.

«При лабораторных исследованиях среди заболевших ОРВИ отмечается преимущественно циркуляция вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп, риносинцитиальные вирусы, бокавирусы, аденовирусы), в двух случаях отмечена циркуляция вирусов гриппа В», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря 2019 г. против гриппа за счет средств федерального бюджета в Алтайском крае привито более одного млн. человек (46,2%).

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