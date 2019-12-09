Тандынский район, , 08:38 — REGNUM В Туве успешно завершилась операция по спасению местного жителя 32 лет, который при заготовке дикоросов отморозил руки и ноги, а также получил колотую рану. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Сообщение на пульт дежурного поступило вечером 6 декабря. Пострадавший находился в труднодоступной тайге в Тандынском районе Тувы. Туда направились пять спасателей.

«Более двух километров пострадавшего несли на носилках пешком из-за отсутствия другой возможности транспортировки. Затем на автотранспорте с высокой проходимостью его довезли до больницы села Балгазын Тандынского района и передали врачам скорой помощи», — сообщили в МЧС.

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