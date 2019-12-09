Хабаровск, , 08:41 — REGNUM В связи с «минированием» школ в понедельник, 9 декабря, в Хабаровском крае будет возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По факту «террористической» почтовой рассылки будет возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Такое деяние наказывается штрафом от 500 до 700 тыс. рублей или лишением свободы от трёх до пяти лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Хабаровску.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 декабря 2019 года, школы и вузы ДФО были эвакуированы из-за ложных сообщений о «минировании».