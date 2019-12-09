Веллингтон, , 08:36 — REGNUM При извержении вулкана на Белом острова у Новой Зеландии могло находится около сотни человек, по меньшей мере двадцать из них пострадали, сообщает издание UPI со ссылкой на полицию Новой Зеландии.

По данным ведомства, точного числа находившихся в момент извержения предоставлены быть не могут. Однако известно, что остров с вулканом является достопримечательностью и ежедневно его посещают до 10 тысяч туристов.

Медики заявили о 20 пострадавших, один из которых получил тяжелые ранения. Еще несколько человек могут быть пропавшими без вести, но точной информацией о их количестве оперативные службы не располагают.

По словам новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, полиция вместе с сотрудниками Национального агентства по чрезвычайным ситуациям занимаются поиском и спасением людей в районе острова.

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