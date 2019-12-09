Хабаровск, , 08:32 — REGNUM В школах Хабаровска, из которых после ложного сообщения о «минировании» были эвакуированы дети и педагоги, сегодня, 9 декабря, отменены все занятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным УМВД по Хабаровскому краю, все школы обследованы, никаких взрывных устройств в них не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по выявлению лжетеррористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Хабаровске из-за ложных сообщений о «минировании» были эвакуированы 11 школ и 7 вузов.