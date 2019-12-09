Находка, Приморский край, , 08:31 — REGNUM Об ограблении одного из офисов Сбербанка России поступило сообщение в полицию приморского города Находка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как вооружённый пистолетом (или предметом, похожим на пистолет) мужчина (или женщина) входит в помещение Сбербанка и забирает несколько пачек денег.

Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства происшествия, организует розыск предполагаемого преступника. Устанавливается и сумма ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижневартовский городской суд приговорил гражданина Узбекистана к восьми годам десяти месяцам лишения свободы за попытку ограбления банка с использованием игрушечного пистолета.