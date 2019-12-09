Самара, , 08:16 — REGNUM Тело провалившегося по лед мужчины было поднято со дна озера в Самаре. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 7 декабря спасатели областной поисково-спасательной службы извлекли из озера Гатное в Куйбышевской районе тело мужчины 1937 года рождения, который провалился под лед.

ГУ МЧС РФ по Самарской области предупреждают о том, что тонкий лед очень опасен, поэтому необходимо воздержаться от выхода на него.