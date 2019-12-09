Магадан, Магаданская область, , 08:16 — REGNUM Жительница Магадана несколько месяцев вынуждена была с ребёнком скитаться по знакомым — из собственной квартиры их выгнал бывший супруг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации приставов, мужчина не пускал бывшую супругу в квартиру, где по решению суда одна комната принадлежала женщине с ребёнком, вторая ему. Ключ от входной двери он ей не давал, в её комнате он хранил свои вещи.

Приставы по заявлению женщины обязали экс-супруга пустить её в квартиру, принудительно заставили вынести из комнаты свои вещи и выписали штраф в пять тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 92-летнюю жительницу Татарии решением суда Зеленодольска выселили из собственного жилья, которое признано аварийным. Выданной компенсации в лучшем случае хватит лишь на комнату в коммуналке.