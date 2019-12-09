Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:08 — REGNUM В воскресенье днём, 8 декабря произошёл пожар частном двухквартирном доме в отделённом селе Хошун-Узур Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Республиканского агентства чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Первым на место происшествия прибыл доброволец из местной пожарной команды. К этому времени дом горел изнутри. К тушению было привлечено до десяти человек и три единицы техники.

«В 15:32 в ходе разбора места пожара обнаружены 2 тела — взрослого и ребёнка. В результате пожара одна из квартир уничтожена полностью, произошло обрушение потолочных конструкций», — сообщили в агентстве.

Выбраться из горящего дома удалось мужчине — он был доставлен в центральную районную больницу.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения правил безопасности при использовании электроприборов. Точную причину происшествия установят дознаватели.

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