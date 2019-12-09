Сретенск, Забайкальский край, , 07:58 — REGNUM В Сретенском районе Забайкальского края, где организован единый консультационный центр для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в страшном ДТП с автобусом, начались выплаты. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на сегодняшний день восьми гражданам выплачено 5 миллионов рублей, а из средств страховой компании 10 граждан получили 5,2 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшная авария в Забайкалье произошла 1 декабря 2019 года. ДТП с автобусом, с летевшим с моста, унесло жизни 19 пассажиров. Различные травмы получили 23 человека, трое из них получают лечение амбулаторно, 16 человек находятся на лечении в краевой клинической больнице в Чите, один ребенок в краевой детской клинической больнице, два человека — в Шилкинской центральной районной больнице.

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