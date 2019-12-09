Тбилиси, , 07:37 — REGNUM В Надзаладевском районе столицы Грузии от отравления угарным газом погиб один человек, сообщает 9 ноября Sputnik.

Обогреватель с открытой камерой сгорания стал причиной трагедии, произошедшей в одной из квартир Тбилиси. Как стало известно в результате отравления угарным газом пострадали два человек. 33-летнюю женщину спасти не удалось, родной брат погибщей 22-летний молодой человек доставлен в реанимацию. За его жизнь борются врачи.

По словам представителя газораспределительной компании «Тбилиси энерджи», ставшее причиной трагедии опасное устройство уже один раз было демонтировано сотрудниками по указанному адресу.