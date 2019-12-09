Нью-Дели, , 07:46 — REGNUM Пожар на фабрике в столичном районе Анадж-Манди в Дели, где 8 декабря погибли не менее сорока трех человек, вновь охватил здание предприятия. Об этом 9 декабря сообщает телеканал NDTV.

На место ЧП направлены четыре пожарных расчета.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря сорок три человека погибли и еще не менее шестнадцати получили травмы и ожоги при пожаре на фабрике в Индии. Жертвы пожара были работниками предприятия, которые ночевали на рабочем месте. Причины ЧП остаются невыясненными. Правоохранительные органы задержали владельца фабрики.

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