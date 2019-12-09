Берёзовский, Свердловская область, , 07:27 — REGNUM В Берёзовском надзорные органы организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении стаи собак на 11-летнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, ребёнка обследовали медики, зафиксировав на ноге травму в виде укуса. Надзорные органы направили в травмпункт запрос, чтобы установить степень тяжести причинённого вреда. Также мать мальчика сообщила, что в результате инцидента он был сильно напуган.

«Кроме того, в сообщении СМИ указывается, что бродячие собаки стаями бегают по указанному району. При этом жители обращались в ООО «ЖКХ-Холдинг», которые перенаправляли заявки в подрядную организацию», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Берёзовском нападение собак на ребёнка произошло днём 8 декабря. На 11-летнего мальчика набросились четыре бездомных пса в районе улицы Первомайской.

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