Томск, , 07:26 — REGNUM В Томской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли и пострадали люди. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в областном УМВД.

ДТП в Томской области 70.мвд.рф

Авария произошла днём 8 декабря на 154-м километре автодороги Томск — Каргала — Колпашево. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla Fielder под управлением 47-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автобусом Peugeot под управлением 62-летнего водителя.

Водитель и 48-летняя пассажир автомобиля погибли. Трое пассажиров автобуса (женщины 37 и 70 лет, а также 25-летний мужчина) госпитализированы с травмами.

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