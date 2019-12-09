Окленд, Новая Зеландия, , 08:03 — REGNUM Среди двадцати человек, которые, по данным спасателей, находятся рядом с извергающимся вулканом на новозеландском острове Уайт-Айленд, могут быть пострадавшие. Об этом 9 декабря сообщает издание New Zealand Herald.

Вулкан, на котором началось извержение, находится в заливе Пленти, в 270 км к югу от города Окленд. Уровень вулканической опасности увеличен до четвертого, а код безопасности для авиации повышен до оранжевого.

На место извержения направлены вертолеты со спасателями и медиками. В городской больнице округа Вакатана создан оперативный штаб по реагированию на ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря на кратере Авачинского вулкана вблизи Петропавловска-Камчатского зафиксированы яркие вспышки.

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