Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM В Екатеринбурге с 9 по 11 декабря по данным синоптиков ожидается тёплая погода без значительных осадков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Так 9 декабря ожидается повышение температуры до плюс трёх градусов. Похолодание начнётся с 12 декабря. Сначала в регионе установятся морозы до минус восьми градусов, а затем до 10−14 ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, потепление в Свердловскую область пришло в минувшие выходные. Так с 6 по 8 декабря температура воздуха днём в Екатеринбурге держалась на уровне от нуля до плюс двух градусов.

Отметим, что средняя температура в начале декабря в Екатеринбурге на три градуса теплее среднегодового усреднённого показателя, и составила минус 6,7 градусов.

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