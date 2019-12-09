Омск, , 07:11 — REGNUM В Омске проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в областном УМВД.

Инцидент произошёл 8 декабря. Предварительно установлено, что на ул. 22 Апреля полицейский на личном автомобиле наехал на подростка 2004 года рождения. Как уточнили в ведомстве, подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Мальчика с травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной высокопоставленный чиновник попал в ДТП в Хакасии.