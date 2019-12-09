Якутск, , 07:11 — REGNUM В полицию Якутска обратился таксист и рассказал, что неизвестные мужчины, избили его и похитили деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Потерпевший подвозил двух мужчин и один, сидящий на переднем сидении вдруг накинулся с кулаками на таксиста. Второй пассажир сзади накинул ему на шею ремень и стал его душить, требуя, чтобы он отдал им деньги. Таксисту чудом удалось вырваться и выбежать из машины. Пассажиры забрали из автомобиля 350 рублей и скрылись.

По горячим следам были задержаны сотрудниками уголовного розыска двое подозреваемых: ранее судимые 35-летние уроженцы Нюрбинского и Верхоянского районов.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, два пассажира напали на таксиста ночью на 6 декабря на юго-западе Москвы. Между водителем такси и пассажирами возник конфликт, в ходе которого мужчины избили водителя, разбили лобовое стекло, произвели несколько выстрелов и скрылись в неизвестном направлении. Их удалось оперативно задержать.