Детройт, США, 9 декабря 2019, 07:05 — REGNUM В жилом доме Детройта в американском штате Мичиган были обнаруженны тела четырех взрослых. О страшной находке правоохранителям рассказали обнаружившие ее дети, сообщает 8 декабя Detroit Free Press.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали смерть трех человек, еще одного удалось спасти.
Полиция проводит расследование происшествия. По одной из версий, смерть могла наступить в результате передозировки наркотических средств.
Расследование продолжается. Два ребенка были помещены в больницу, их судьбой займется служба социальной защиты.