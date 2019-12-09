Фошань, Китай, , 07:05 — REGNUM В гористой местности провинции Гуандун на юге Китая разгорелся лесной пожар, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар начал полыхать в города района Гаомин города Фошань около 13:53 по местному времени 6 декабря, сообщили в местном правительстве. За первые сутки он успел перекинуться на площадь 200 га в связи с сильным ветром. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Всего 26 местных жителей, проживающих близ очага возгорания, были эвакуированы в безопасное место. Правительство направило персонал для информирования близлежащих деревень о приближающейся угрозе или эвакуировать их при необходимости.

Более тысячи человек, четыре беспилотника и восемь единиц пожарной техники были направлены в место возгорания на борьбу с огнем. Персонал на местах также был мобилизован.

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