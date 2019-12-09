Село Рыркайпий, Чукотский АО, , 06:52 — REGNUM Власти Чукотки усилили меры предосторожности, патрулирование села Рыркайпий, в окрестностях которого ходя десятки голодных белых медведей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В село подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом. Готовы перебросить дополнительную технику и топливо. Рассматриваем вопрос об усилении «гарнизона Рыркайпия» из числа работников полиции, охотоведов и добровольцев из Эгвекинота», — написал на своей странице в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин, пообещав быть в селе, как только позволит лётная погода.

Он успокоил жителей осадного села, что у медведей есть еда — останки моржей на мысе Кожевникова.

«Такая «столовая» снижает возможность захода животных в населённый пункт. Но ситуация непростая: большинство медведей годовалые, из любопытства они могут зайти в село», — добавил Роман Копин.

Под особый контроль взяты детский сад, школа, больница. Детей возят на автобусе. Отменены все массовые мероприятия.

Подписчики — местные жители в свою очередь пишут:

«Набеги» на село — регулярное дело для медведя. Давайте подумаем, это зверь, зверь непредсказуемый, встреча с ним будет шоком для простого человека (не охотника) и любое поведение может спровоцировать животное. Тема очень щепетильная и спорная, но количество медведей и их бесстрашие перед человеком приводит в ужас».

Как сообщало ИА REGNUM, белые медведи не могут уйти от мыса Кожевникова на Чукотке из-за отсутствия прочного льда. Поэтому они голодные бродят около села Рыркайпий, жители испытывают страх.