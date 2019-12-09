Салехард, , 06:44 — REGNUM Спасатели Ямала назвали основные причины пожаров в регионе. Это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и неосторожное обращение с огнём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

За 11 месяцев 2019 года на территории Ямала зарегистрировано 890 пожаров, из них 308 произошло в жилом секторе.

Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 126 пожаров, по неосторожности с огнём — 76, неправильная эксплуатация печного оборудования стала причиной 54 возгораний. Было совершено 23 намеренных поджога.

Как отмечают огнеборцы, жители Ямала нередко используют самодельные нагреватели, которые опасны в эксплуатации, ведут к перегрузке и короткому замыканию в местах соединения проводов. Зачастую причиной пожара являются включенные и оставленные без присмотра электроприборы — даже поставленный на зарядку мобильный телефон и ноутбук.

С началом зимнего сезона необходимо проверять и печное оборудование. Здесь причиной пожара становятся трещины, повреждения кладки, горение сажи в дымоходе.