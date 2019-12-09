Хабаровск, , 06:48 — REGNUM Молочный завод ООО «ВИП» в Хабаровске Россельхознадзор уличил в выпуске фальсификата. Специалисты с помощью мониторинговой системы «Меркурий» обнаружили явное несоответствие между объёмом поступающего на завод сырого цельного (натурального) молока и выпускаемой продукцией — творогом, йогуртами и прочим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом вся молочная продукция от данного производителя была, что называется, родом из будущего: на упаковках, там где указывается дата изготовления. Были проставлены ещё не наступившие даты. Лабораторные исследования показали, что производитель обманывал потребителей — вместо натурального молока для производства использовались сухие смеси и растительные жиры. По данным фактам Россельхознадзор совместно с прокуратурой хабаровского края инициировал проверку предприятия. Вся продукция — фальсификат изъята из продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, производство продуктов питания в Хабаровском крае демонстрирует стабильное падение. С начала 2019 года производство мяса сократилось на 45%, молока — на 21%. Яйца в преддверии Нового года дорожают, минсельхоз объясняет это повышением НДС и последствиями паводка.

В Магадане Россельхознадзор обнаружил молоко из «будущего» — на упаковках были указаны не наступившие ещё даты.