Куньмин, Китай, , 06:31 — REGNUM Тяжелый самосвал перевернулся на шоссе в провинции Юньнань на юго-западе Китая, унеся жизни семерых человек, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

Еще двое человек получили роения. Инцидент произошёл около 15:45 по местному времени 7 декабря на вэньшаньском участке шоссе. Грузовик протаранил защитное ограждение по краю дороги и перевернулся.

Семь человек погибли на месте, еще двое получили ранения после того, как самосвал сбил небольшую машину и двухколесный мотоцикл, двигавшиеся навстречу. Водитель по фамилии Ло задержан полиции, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хунань центральной части Китая перевернулся пассажирский автобус, погибли трое пассажиров.

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