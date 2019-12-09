Хабаровск, 9 декабря 2019, 06:33 — REGNUM Сообщения о минировании привели к экстренной эвакуации студентов и педагогов в крупных вузах Хабаровска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По сообщениям очевидцев, эвакуация прошла в ДВГУПС, в РАНХиГС, ДВГМУ, ТОГУ, Институте экономики и права.
Никаких взрывных устройств при обследовании вузов не обнаружено.
Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных минирований прокатилась в понедельник, 9 декабря 2019 года, по регионам ДФО.