Чанша, Китай, , 06:25 — REGNUM Трое человек погибли и еще несколько получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около обеда по Пекину 7 декабря. Автобус, перевозящий 22 человек, перевернулся близ деревни Даотянь уезда Юэян. Раненые были немедленно доставлены в ближайший госпиталь. Водитель был задержан, ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате «нецивилизованной езды» в Китае за 10 месяцев с начала 2019 года погибли более 9,5 тыс. человек.

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