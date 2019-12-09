Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома ещё в сентябре. Как сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД корреспонденту ИА REGNUM, ребёнок был найден в квартире своего отца и за время отсутствия не пострадал.

Сотрудникам полиции девочка пояснила, что после того как ушла из дома ночевала у своих знакомых. Причиной побега стало её желание свободно проводить время. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели с ребёнком профилактическую беседу.

Как сообщили местные издания, девочку доставили её к матери по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15-летняя девочка ушла из дома 16 сентября, и с тех пор её местонахождение не было известно.

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