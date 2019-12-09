Якутск, , 06:07 — REGNUM В Сунтарском районе Якутии осудили двоих мужчин, которые требовали у родственника одного из крупных предпринимателей 3,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В суде установлено, что вымогатели требовали выплачивать им 300 тыс. рублей в месяц в течении года, при этом запугивая жертву, называли себя «криминальными авторитетами».

Вину они не признали, но прокурору удалось доказать их виновность. В итоге один из фигурантов получил 10,6 лет, а другой — 9 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, выходцы из республик Северного Кавказа вымогали у крымчанина 350 тыс. рублей.