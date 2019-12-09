Владивосток, , 06:04 — REGNUM В Спасском районе Приморья сотрудники охотнадзора и правоохранительных органов разбираются с убийством амурского тигра, тушу которого с огнестрельными ранениями они обнаружили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в краевом департаменте охотничьего надзора, на месте обнаружения туши хищника задержаны двое подозреваемых, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Центра «Амурский тигр» полагают, что на раненого в Уссурийском районе охотника не нападал тигр, об этом они заявили после осмотра места происшествия. Кто напал на охотника ещё предстоит выяснить.