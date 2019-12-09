Якутск, , 05:42 — REGNUM Прокуратура Якутии выявила в Управлении Россельхознадзора республики у шести сотрудников нарушения в декларациях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В нарушение законодательства о противодействии коррупции заместителем начальника одного из отделов недостоверно указана сумма дохода, полученная в результате реализации автомобиля, не указаны счета открытые на его имя и имя супруги в банковских организациях. В другом случае сотрудник скрыл собственный земельный участок и здание, а после продажи автомобиля не указал доход. Начальник отдела недостоверно указал сведения о доходе, полученном по основному и предыдущему месту работы, аналогичные нарушения допущены при заполнении справки на супруга», — пояснили в прокуратуре.

По представлению прокурора шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии выявила более 50 фактов взяточничества с начала 2019 года, свыше 2 тыс. нарушений, к ответственности привлечено 450 лиц.