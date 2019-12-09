Петропавловск-Камчатский, , 05:36 — REGNUM Извержение вулкана Авачинский, по мнению сейсмологов, может начаться на Камчатке. Туристам и горнолыжникам запрещено отправляться в район вулкана в самостоятельные походы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выводы, сделанные сейсмологами, основаны на данных, полученных Камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН.

Учёные отметили, что повышение температуры, которое можно наблюдать по ночам над вулканом в виде свечения, говорит о возможном начале извержения. Однако скорого начала извержения специалисты не прогнозируют.

Вулкан Авачинский действующий вулкан на юге Камчатки. Его высота 2741 метр. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 26 км. В последний раз он извергался в 1991 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на Камчатке Ключевская сопка выбросила шестикилометровый столб пепла.