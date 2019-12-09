Багдад, , 04:55 — REGNUM Две ракеты упали недалеко от международного аэропорта Багдада 9 декабря, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на Службу безопасности Ирака.

В результате атаки включилась сирена противовоздушной обороны аэропорта. Данных о пострадавших нет. Телеканал Al Arabia утверждает, ракеты были нацелены на объекты американских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря один человек погиб и один пострадал в ходе ракетного обстрела территории провинции Хама в Сирии.

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