Якутск, , 04:29 — REGNUM Прокуратура Якутии выявила более 50 фактов взяточничества с начала 2019 года, свыше 2 тыс. нарушений, к установленной ответственности привлечено 450 лиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены восемь глав районов, один замглавы, три сотрудника полиции, инспектор Ростехнадзора, восемь руководителей муниципальных, государственных учреждений и предприятий, 11 руководителей и сотрудников частных предприятий и организаций, а также иные лица. Размер исковых требований прокуроров составил более 67 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин озвучил, что в 2019 году осуждённые за коррупцию возместили ущерб в 2 млрд 47 млн рублей.