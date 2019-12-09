Пенсакола, США, , 04:19 — REGNUM Гражданин Саудовской Аравии, который вел видеосъемку стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде, не причастен к преступлению. Об этом 8 декабря сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в ФБР.

Сообщается, что следователи допросили снимавшего. Его имя не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам королевства помочь властям США в расследовании стрельбы на американской авиабазе ВМС «Пенсакола», которую устроил саудовский военнослужащий.

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