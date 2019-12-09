Владивосток, , 04:02 — REGNUM Правоохранительные органы проверяют информацию о минировании 8 образовательных учреждений во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, ранним утром 9 декабря поступили сообщения о нахождении взрывных устройств в школах № 63 (Бородинская, 7), №74 (Харьковская, 7), № 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), № 23 (Иртышская, 6), № 59 (Терешковой, 25) и № 82 (Адмирала Горшкова, 26). На местах работают спецслужбы и кинологи. Учащиеся и персонал эвакуирован из зданий школ.

На данный момент проверка уже завершена в школах № 23 и № 63. Взрывных устройств не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске после сообщения о минировании были эвакуированы ученики и персонал средней школы № 6, в настоящее время уже известно о подобном сообщении, полученном в адрес школы № 13.