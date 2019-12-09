Хабаровск, , 03:27 — REGNUM Несколько учебных заведений Хабаровска провели эвакуацию сотрудников и учащихся после сообщений о минировании зданий, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным экстренных служб, сообщения о минировании учреждений злоумышленники отправляли по электронной почте. Люди из учреждение эвакуированы, жертв и пострадавших нет.

В связи с инцидентом организована проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации школы в Уссурийске.

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