Владивосток, , 03:37 — REGNUM В Приморье активисты бьют тревогу: по краю прокатилась очередная волна загадочных исчезновений собак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях активно обсуждаются очередные исчезновения собак крупных пород, на этот раз докатившиеся до острова Русский. Опытные собаководы полагают, что речь идёт о преднамеренных кражах собак с целью последующей их перепродажи в рестораны корейской кухни, где они идут на приготовление национальных блюд. А в Приморье таких ресторанов очень много.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморских городах Уссурийске и Артёме в один день неизвестные похитили собак крупных пород. Были украдены собаки пород Тибетский мастиф и леонбергер — их вывезли на одной и той же машине.