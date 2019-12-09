Абакан, , 03:10 — REGNUM Глава Бейского района Хакасии Иннокентий Стряпков ночью 8 декабря попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Уточняется, что Стряпков на личном автомобиле ехал по дороге Саяногорск-Калы-Бея:

«На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги».

В этот момент его сбил автомобиль «Хонда Цивик», двигавшийся в попутном направлении.

Чиновника госпитализировали, в настоящее время его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Как подчеркнули в республиканском правительстве, участники ДТП были трезвыми. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Кузбассе попал в ДТП министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.

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