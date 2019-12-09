Хороль, , 03:01 — REGNUM В Хорольском районе Приморья Федеральная служба безопасности задержала двух сотрудников ДПС, подозреваемых в должностном преступлении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Двое гаишников в Кабардино-Балкарии получили 14 лет на двоих за взятку

По версии следствия, 6 декабря 2019 года инспекторы ДПС по Хорольскому району получили взятку в сумме 15 000 рублей от водителя автомобиля за не привлечение его к ответственности за совершенное им административное правонарушение — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

В Следственном управлении СК России по Приморью уточнили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии два бывших сотрудника ДПС получили на двоих 14 лет за взятку.