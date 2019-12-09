Мехико, , 02:55 — REGNUM В результате стрельбы по жителям Мехико и полицейским, которую устроил в центре мексиканской столицы отставной военный, погибло пять человек, сообщает 8 декабря Radio México.

Как стало известно, мужчина, который впал в ярость из-за недовольства жителей дома его желанием справить у них нужду, оказался отставным военным. Мужчина прогуливался в нетрезвом виде в центре Мехико и после возникшего по его вине конфликта выхватил пистолет и начал стрелять по жильцам, а затем и по прибывшим на место происшествия полицейским.

В результате бывший военный был застрелен на месте. Кроме него погибли еще четверо, один из которых скончался по пути в медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти четверых в результате инцидента.

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