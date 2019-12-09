Хама, Сирия, , 02:42 — REGNUM Один человек погиб и один пострадал в ходе ракетного обстрела террористами территории провинции Хама в Сирии, 9 декабря сообщает национальное агентство САНА.

Уточняется, что ранения получил ребенок. Ракеты упали в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере сирийской провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря истребитель ВВС России перехватил над сирийской территорией израильский самолет.

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