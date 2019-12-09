Киев, , 02:25 — REGNUM Сотрудник Национальной полиции Житомирской области, накануне сбивший велосипедиста и покинувший место аварии, задержан и предстанет перед судом. Об этом 8 декабря сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщалось, смертельное ДТП произошло вечером пятницы, 6 декабря. «Водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал», — сообщил источник в полиции. От полученных травм 64-летний велосипедист скончался.

В региональном отделении Нацполиции заявили, что никаких индульгенций в связи с занимаемой должностью для виновного в ДТП стража порядка не предусмотрено и он понесет наказание в соответствие с законом Украины.