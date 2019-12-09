Красногорск, , 01:44 — REGNUM Самодельное взрывное устройство стали причиной ранений жителя подмосковной деревни Каменки-Дранишниково под Ногинском и его супруги, сообщает 9 декабря Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Как стало известно правоохранителям, мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство и привет его в действие. В настоящее время семейная пара находится в больнице.

По предварительным данным, мужчина хотел покончить с собой. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.