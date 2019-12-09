Москва, , 01:23 — REGNUM В районе Варшавского шоссе из горящего автомобиля извлекли предположительно нетрезвую даму, которая ехала по МКАД, сообщает 9 декабря Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

«На 33 км МКАД был остановлен горящий легковой автомобиль, которым управляла девушка», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что дама управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителями составлен протокол об административном нарушении. В результате опасной езды никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Mash распространил видео, на котором видно, как горящий автомобиль следует по шоссе и не реагирует на сигналы других автомобилистов. По словам очевидцев, остановить девушку удалось другим участникам движения, прижавшим ее автомобиль к обочине. Самостоятельно выбраться из салона дама не смогла, заявив, что у нее нет ни прав, ни документов на автомобиль.