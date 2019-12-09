Пенсакола, США, , 01:24 — REGNUM Саудовский офицер, открывший огонь на авиабазе ВМС США во Флориде, стрелял из легально приобретенного пистолета, 8 декабря заявила специальный агент ФБР Рейчел Рохас, сообщает газета New York Post.

По данным следственных органов, преступник применил 9-миллиметровый пистолет Glock 45, который он купил «легально и законно».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в результате инцидента со стрельбой, которую устроил военнослужащий ВВС Саудовской Аравии на авиабазе ВМС «Пенсакола» в США, погибли четверо человек, в том числе и сам стрелявший. Еще восемь человек получили ранения.

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