Пенсакола, США, , 00:35 — REGNUM Стрельба, которую устроил саудовский военный на авиабазе ВМС США, рассматривается ФБР как террористический акт, 8 декабря заявила специальный агент ведомства Рейчел Рохас, сообщает газета The New York Times.

Свое заявление Рохас сделала на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий ВВС Саудовской Аравии на американской авиабазе ВМС «Пенсакола», погибли трое человек и еще восемь получили ранения. Преступник был застрелен помощником шерифа.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил саудовским спецслужбам оказать помощь американским властям в расследовании инцидента.

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