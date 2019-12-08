Чикаго, США, , 20:46 — REGNUM 8 декабря 2019 года талантливый молодой репер Juice Wrld, чья карьера только начиналась, скончался в возрасте 21 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго.

По информации американского новостного журнала TMZ, вскоре после прилета из Лос-Анджелеса музыканту стало плохо, у него изо рта пошла кровь. Медики оперативно доставили его в больницу, он все еще был в сознании, однако молодого исполнителя спасти не удалось.

Напомним, что исполнитель успел выпустить два студийных альбома. Его песни попадали в топ чартов 2018 года, а трек с Lil Yachty «All Girls Are the Same» стал настоящим хитом. Также он принял участие в записи нашумевшего альбома Travis Scott «AstroWorld».