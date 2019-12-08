Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:44 — REGNUM На Ямале проводится прокурорская проверка по факту пожара на Пякяхинском месторождении, где погибли трое вахтовиков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Напомним. трагедия произошла рано утром 8 декабря 2019 года. В результате пожара в вагончике-бытовке три сотрудника ООО «СтройПроектСервис» погибли, четвёртый получил ожоги и доставлен вертолётом санитарной авиации в Новый Уренгой.

В ходе прокурорской проверки будет оценено соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и миграционного законодательства ООО «СтройПроектСервис».

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