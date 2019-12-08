Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:33 — REGNUM На Ямале органы дознания полиции месяц не возбуждали уголовное дело против мужчины, которого подозревают в угрозе убийством, истязании, причинении тяжкого вреда здоровью. Хотя против него было достаточно улик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 6 и 7 ноября 2019 года житель посёлка Шурышкары истязал свою сожительницу в состоянии алкогольного опьянения.

Сперва он избил ее и запер в собственном доме, затем ушёл к другу, где употреблял спиртное. Вернувшись, вновь избил женщину, заставил её раздеться и запер в погребе. Потом выпустил из подпола и пристегнул наручниками к тяжелому сундуку. Продолжал её избивать, достал пистолет, угрожая убить.

Когда сожитель ушёл за спиртным в магазин, женщине удалось сбежать, спрыгнув с балкона второго этажа. Со сломанной ногой она на доползла до соседей, которые привезли её в больницу.

В медучреждении, как и положено, доложили в полицию о несчастной женщине. Но органы дознания не находили оснований для возбуждения уголовного дела против её истязателя. Потерпевшей пришлось обратиться в прокуратуру, сотрудники которой настояли на возбуждении двух уголовных дел по статьям 117 УК РФ («Истязание») и 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Отметим, что ранее о вопиющем насилии поделилась с Ura.ru сама жертва, пояснив медлительность полиции тем, её сожитель является бывшим главой посёлка Шурышкары. Он занимал руководящую должность с сентября 2017 года по декабрь 2018 года. И был уволен по требованию прокуратуры ЯНАО.